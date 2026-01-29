Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Rudolstadt / Königsee (ots)

Am Mittwochabend, dem 28.01.2026, wurden in Rudolstadt und Königsee zwei Fahrzeuge kontrolliert. In beiden Fällen ergaben sich Hinweise darauf, dass die Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

Zunächst kontrollierten Polizisten gegen 19.30 Uhr einen 32-jährigen Pkw-Fahrer in der Schwarzburger Straße in Rudolstadt. Ein sogenannter "Drogenvortest", der den Beamten erste Hinweise auf möglichen Drogenkonsum liefert, reagierte positiv.

Gegen 22.00 Uhr führten weitere Polizeibeamte in der Dr.-Drinkler-Allee in Königsee eine Verkehrskontrolle durch. Auch bei einem 40-jährigen Pkw-Fahrer schlug der durchgeführte Drogenvortest positiv an.

Gegen beide Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ob sie tatsächlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, wird die Auswertung der entnommenen Blutproben ergeben.

