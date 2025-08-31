Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Pressemeldung des Polizeikommissariats Stadthagen vom 29.08.25 bis 31.08.25, 12.00 h (phi)

Polizeikommissariat Stadthagen (ots)

Am 29.08.25, ca. 11.55 h, befuhr ein Mann mit seinem Ford Transit ein Grundstück in der Langen Straße in Hagenburg und entwendete dort Metall. Durch Zeugen konnte das Kennzeichen des Transporters festgehalten und an die Polizei übermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

In der Nacht vom 28.08.25 auf den 29.08.25 verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Tores Zugang zu einer Garage auf dem Grundstück einer Seniorenresidenz in der Hüttenstraße in Stadthagen. Dabei wurden augenscheinlich nichts entwendet. An einer daneben stehenden Garage scheiterten die unbekannten Täter und entfernten sich.

Vom 30.08.25, 16.00 h, bis 31.08.25, 00.05 h, verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Hauseingangstür Zugang zur Wohnung einer 25 jährigen Stadthägerin in der Bahnhofstraße in Stadthagen. Dort entwendeten die Täter Wertsachen und flüchteten anschließend unerkannt.

Am 29.08.25, 19.40 h, wurde ein 28 jähriger mit seinem E-Scooter angehalten, da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer unter Alkohol- und THC-Beeinflussung stand. Zudem bestand kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Am 29.08.25, 11.05 h, beabsichtigte eine 46 jährige mit ihrem Pkw von der Enzer Straße in die Jahnstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den Pkw einer vorfahrtsberechtigten 60 jährigen Frau. Es kam auf der Kreuzung zum Zusammenstoß. An beiden Pkw entstand hoher Sachschaden (ca. 7500 Euro). Die nicht fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Am 29.08.25, 13.00 h, stellte ein 22 jähriger Stadthäger seinen Pkw Mercedes AMG auf einem Parkplatz in Stadthagen ab. Als er um 14.15 h wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er auf der Motorhaube eine Eindellung und mehrere Kratzer. Vermutlich wurden die Beschädigungen durch das Umfallen eines Fahrrades oder E-Scooters verursacht. Der Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet.

Am 29.08.25 stellte eine Lehrkraft ihrem Pkw Ford Fiesta auf dem Parkplatz der Grundschule Am Sonnenbrink von 07.45 bis 15.55 h ab. In dieser Zeit muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ihren Pkw beim Ausparken mit seinem Pkw beschädigt haben. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden anzuzeigen. Hier entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am 30.08.25 zwischen 15.00 und 21.50 h, in Beckedorf in Höhe der Riepener Straße 1 A. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Nissan eines 31 jährigen aus Beckedorf und entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Am 30.08.25, 15.29 h, befuh eine 26 jährige Rehburgerin mit ihrem Pkw Ford die Kreuzung Enzer Straße/Jahnstraße/Breslauer Straße und missachte das Rotlicht für ihre Fahrtrichtung. Gleichzeitig fuhr ein 19 jähriger Hechthäuser mit seinem Pkw Audi in die für seine Fahrtrichtung Grünlicht zeigende Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden PKW. An beiden Pkw entstand hoher Sachschaden (14000 Euro). Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Rehburgerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Am 31.08.25, 01.55 h, befuhr ein 41 jähriger aus der Samtgemeinde Sachsenhagen mit seinem Pkw und Anhänger die Sachsenhäger Straße in Lindhorst in Fahrtrichtung Sachsenhagen. Aufgrund von Alkoholbeeinflussung stieß er mit seinem Pkw gegen einen geparkten Pkw , prallte von diesem ab, überschlug sich mit dem Pkw mehrfach und landet abschließend mit seinem Pkw auf einen am Fahrbahnrand abgestellt Anhänger. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 34000 Euro. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Am 30.08.25 kam es zu zwei weiteren kleineren Verkehrsunfällen mit leichten Sachschäden in Stadthagen auf dem Parkplatz "Expert" und in Lindhorst in der Birkenstraße.

Am 30.08.25, 11.10 h, verlangte ein bislang unbekannter Täter von einem 14 jährigen Zeitungsausträger eine Zeitung. Nachdem dieser die Herausgabe verweigerte, habe der UT dem Jungen mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und sich anschließend unerkannt entfernt. Eine Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos.(phi)

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell