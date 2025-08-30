Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung
Lindhorst/Bundesrepublik (ots)
(HE) Die beiden Minderjährigen (13 und 15 Jahre), die seit dem 21.08.2025 vermisst wurden, sind seit gestern Abend wieder bei ihren Eltern.
Wir bedanken uns für die Mithilfe aus der Bevölkerung.
Die Öffentlichkeitsfahndung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6102359 wurde bereits gelöscht.
