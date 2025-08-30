PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung

Lindhorst/Bundesrepublik (ots)

(HE) Die beiden Minderjährigen (13 und 15 Jahre), die seit dem 21.08.2025 vermisst wurden, sind seit gestern Abend wieder bei ihren Eltern.

Wir bedanken uns für die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die Öffentlichkeitsfahndung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6102359 wurde bereits gelöscht.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

