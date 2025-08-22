PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 2 Minderjährige vermisst

POL-NI: 2 Minderjährige vermisst
Lindhorst/Schaumburg (ots)

(Kun) In der Gemeinde Lindhorst ist seit Donnerstag, den 21.08.2025 der 15-jährige heranwachsende Konrad S. vermisst. Er wird vermutlich begleitet von der ebenfalls vermissten 13-jährigen Jolina F. aus dem Kreis Mettmann (NRW). Der Jugendliche ist 1,75 cm groß, schlank und hat blondes Haar. Er soll bekleidet sein mit einer schwarzen, weiten Jeanshose, einem T-Shirt und einer dunklen Steppweste. Das Mädchen ist vermutlich bekleidet mit einer kurzen blauen Jeanshose, schwarzem T-Shirt und weißen Sneakern. Sie führt einen blauen Rucksack bei sich. Es wird vermutet, dass die beiden Minderjährigen zusammen im Umkreis von Stadthagen unterwegs sind. Gesichert ist dieses jedoch nicht.

Wer die beiden gesehen hat oder sachdienliche Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05721/98220 bei der Polizei Stadthagen oder auch jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Gesa Kuna
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

