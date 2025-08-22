Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 2 Minderjährige vermisst

Lindhorst/Schaumburg (ots)

(Kun) In der Gemeinde Lindhorst ist seit Donnerstag, den 21.08.2025 der 15-jährige heranwachsende Konrad S. vermisst. Er wird vermutlich begleitet von der ebenfalls vermissten 13-jährigen Jolina F. aus dem Kreis Mettmann (NRW). Der Jugendliche ist 1,75 cm groß, schlank und hat blondes Haar. Er soll bekleidet sein mit einer schwarzen, weiten Jeanshose, einem T-Shirt und einer dunklen Steppweste. Das Mädchen ist vermutlich bekleidet mit einer kurzen blauen Jeanshose, schwarzem T-Shirt und weißen Sneakern. Sie führt einen blauen Rucksack bei sich. Es wird vermutet, dass die beiden Minderjährigen zusammen im Umkreis von Stadthagen unterwegs sind. Gesichert ist dieses jedoch nicht.

Wer die beiden gesehen hat oder sachdienliche Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05721/98220 bei der Polizei Stadthagen oder auch jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell