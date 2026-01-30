Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Königsee (ots)

Am Donnerstag, dem 29.01.2026, gegen 22:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 52-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Überprüfung seines Führerscheins legte der Mann einen rosafarbenen "Papierführerschein" vor, wie er in den 1990er-Jahren ausgegeben wurde. Eine anschließende Kontrolle ergab jedoch, dass sein aktueller Führerschein im Kartenformat bereits eingezogen worden war. Der Fahrer war somit zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen den 52-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem stellten die Beamten den ungültigen "Papierführerschein" sowie den Fahrzeugschlüssel sicher.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell