Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ein oder mehrere unbekannte manipulieren Bremsen an Pkw - Polizei sucht dringend Zuegen

Saalburg-Ebersdorf (ots)

In der Tummelgasse in Saalburg-Ebersdorf kam es im Zeitraum vom 16.11.2025 bis zum 24.01.2026 zu mehreren gefährlichen und gezielten Sachbeschädigungen an dem Pkw eines Anwohners. Die Taten ereigneten sich an unterschiedlichen Tagen und weisen auf ein wiederholtes, bewusstes Vorgehen hin.

Am 16.11.2025 stellte der Fahrzeughalter fest, dass eine große Menge Salz auf seinem Pkw verteilt worden war. Das Salz kann in der Nacht vom 15. auf den 16.11.25 aufgebracht worden sein.

Am 27.11.2025 entdeckte der Geschädigte, dass ein oder mehrere unbekannte Täter die Bremsanlage des Fahrzeugs manipuliert hatten. Zudem wurden mehrere Nägel vor den Reifen platziert. Diese Handlungen waren äußerst gefährlich, da sie jederzeit zu schweren Unfällen hätten führen können und damit das Leben sowie die Gesundheit von Menschen unmittelbar hätten gefährdet werden können.

Am 24.01.2026 bemerkte der Halter schließlich mehrere Dellen im Fahrzeugdach, die ebenfalls auf eine mutwillige Verursachung hindeuten.

Diese Taten sind nicht nur ärgerlich, sondern stellen eine massive Gefährdung von Leib und Leben dar, sowohl für den Fahrzeughalter als auch für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Besonders die Manipulation der Bremsen zeigt eine hohe kriminelle Energie und entsprechende Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im oben genannten Zeitraum in der Tummelgasse in Saalburg-Ebersdorf oder der näheren Umgebung eine oder mehrere verdächtige Personen, ungewöhnliche Aktivitäten oder Fahrzeuge beobachtet haben. Wichtig sind insbesondere Hinweise zu einer oder mehreren Personen, die sich wiederholt oder längere Zeit an einem geparkten Pkw zu schaffen gemacht haben.

Auch scheinbar kleine Beobachtungen können entscheidend sein. Hinweise bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0021033/2026 an die Polizeiinspektion Saale-Orla (Tel.: 03663 4310)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

