Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Führerschein weg
Lehesten (Thüringer Wald) (ots)
Am späten Samstagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld einen Skoda Fabia in der Straße der Jugend in Lehesten. Dabei stellten sie fest, dass der 29-jährige Fahrer deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille, was eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr nach sich zog.
