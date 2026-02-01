PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Führerschein weg

Lehesten (Thüringer Wald) (ots)

Am späten Samstagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld einen Skoda Fabia in der Straße der Jugend in Lehesten. Dabei stellten sie fest, dass der 29-jährige Fahrer deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille, was eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr nach sich zog.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

