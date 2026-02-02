PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schneebälle auf fahrende PKWs geworfen

Pößneck / Bad Lobenstein (ots)

Pößneck:

Freitagabend wurde gegen 20:15Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass eine Gruppe Jugendlicher in Pößneck im Bereich Lohstraße von der Überführung aus Schneebälle auf die B281 werfen und hier auch schon Autos getroffen wurden. Im weiteren Verlauf wurden 4 Kinder/Jugendliche im Alter von 11-13 Jahren als "Werfer" festgestellt. Diese räumten ein Schneebälle geworfen zu haben. Alle 4 wurden im Anschluss an ihre Eltern übergeben.

Lobenstein:

Freitagmittag warfen ebenfalls 5 Kinder/Jugendliche in Bad Lobenstein vom Parkdeck des Edeka-Markt Schneebälle auf Fahrzeuge, welche u.a. an der Ampel Poststraße halten mussten. Auch diese Gruppe, im Alter von 12-16 Jahren konnte festgestellt werden.

In beiden Fällen wird wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.

In diesem Zusammenhang wird gebeten, dass sich Verkehrsteilnehmer, welche ebenfalls von den Schneebällen getroffen wurden, bei der PI Saale-Orla unter Tel.Nr. 03663 - 4310 melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 17:06

    LPI-SLF: Flucht vor der Polizei

    Sonneberg (ots) - Am 30.01.2026 gegen 15:00 Uhr sollte ein Fahrer eines Kleinkraftrades in Sonneberg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer reagierte nicht auf das Anhaltesignal und fuhr mit weit überhöhter Geschwindindikeit mit Vollgas davon. Der Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Aufgrund des Verdachts der Manipulation am Kleinkraftrad und dessen Leistungssteigerung wurde das Kleinkraftrad sichergestellt. Auch durfte der ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 11:20

    LPI-SLF: Führerschein weg

    Lehesten (Thüringer Wald) (ots) - Am späten Samstagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld einen Skoda Fabia in der Straße der Jugend in Lehesten. Dabei stellten sie fest, dass der 29-jährige Fahrer deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille, was eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr nach sich zog. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 11:19

    LPI-SLF: Hochwertiges Pedelec aus Keller entwendet

    Saalfeld (ots) - Im Zeitraum vom 21.01.2026 bis zum 31.01.2026 entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter ein hochwertiges Pedelec aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kircherstraße in Saalfeld. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses, entdecken dort das hochwertige sowie separat gesicherte Pedelec und nahmen dieses mit. Der Wert des entwendeten Pedelecs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren