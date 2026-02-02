Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schneebälle auf fahrende PKWs geworfen

Pößneck / Bad Lobenstein (ots)

Pößneck:

Freitagabend wurde gegen 20:15Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass eine Gruppe Jugendlicher in Pößneck im Bereich Lohstraße von der Überführung aus Schneebälle auf die B281 werfen und hier auch schon Autos getroffen wurden. Im weiteren Verlauf wurden 4 Kinder/Jugendliche im Alter von 11-13 Jahren als "Werfer" festgestellt. Diese räumten ein Schneebälle geworfen zu haben. Alle 4 wurden im Anschluss an ihre Eltern übergeben.

Lobenstein:

Freitagmittag warfen ebenfalls 5 Kinder/Jugendliche in Bad Lobenstein vom Parkdeck des Edeka-Markt Schneebälle auf Fahrzeuge, welche u.a. an der Ampel Poststraße halten mussten. Auch diese Gruppe, im Alter von 12-16 Jahren konnte festgestellt werden.

In beiden Fällen wird wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.

In diesem Zusammenhang wird gebeten, dass sich Verkehrsteilnehmer, welche ebenfalls von den Schneebällen getroffen wurden, bei der PI Saale-Orla unter Tel.Nr. 03663 - 4310 melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell