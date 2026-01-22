Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw rollt gegen Fußgänger

Rudolstadt (ots)

Am Mittwoch, dem 21.01.2026, kam es gegen 11:00 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde.

Ein abgestellter Pkw hatte sich selbstständig in Bewegung gesetzt, da er vom 85-jährigen Fahrzeughalter nach dem Aussteigen, vermutlich, nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert worden war. Das Fahrzeug rollte zunächst gegen das Tor der Waschstraße und anschließend gegen einen Fußgänger, der sich dadurch am Bein verletzte. Zudem entstand Sachschaden am Fahrzeug sowie an dem Tor der Waschstraße. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell