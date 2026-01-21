PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Information zu beschädigtem Stolperstein

Bad Blankenburg (ots)

Am Montag, dem 19.01.2026, wurde die Polizei gegen 09:00 Uhr darüber informiert, dass ein sogenannter "Stolperstein" in der Georgstraße in Bad Blankenburg beschädigt worden sei. Die eingesetzten Beamten bestätigten vor Ort eine entsprechende Beschädigung. Im Zuge der Ermittlungen erfolgte die Feststellung, dass der Schaden am "Stolperstein" durch ein Räumfahrzeug mit Schneeschild des Winterdienstes verursacht wurde. So kann eine vorsätzliche Beschädigung des "Stolpersteins" ausgeschlossen werden. Die zuständige Firma teilte mit, den Bereich in den Tagen, an dem es Wetterbedingt zu Schneefällen gekommen ist, mehrfach geräumt zu haben. Dabei ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit durch den Einsatz eines Räumgeräts zu diesem Schaden gekommen. Die Polizei prüfte zudem alle weiteren Stolpersteine in Saalfeld, Bad Blankenburg und Rudolstadt. Dabei konnten keine weiteren Beschädigungen festgestellt werden.

