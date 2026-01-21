Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drei Unfälle mit vier Fahrzeugen aufgrund von Glätte

B89/ Sonneberg (ots)

Zu einer Art Unfallkombination kam es am Dienstagvormittag im Bereich Sonneberg. Zunächst fuhr ein Verkehrsteilnehmer gegen 10.30 Uhr die B89 in Richtung Sonneberg entlang. Nach einer Rechtskurve im Bereich Am Isaak kam der PKW mutmaßlich aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Es entstand Sachschaden. In der Folge fuhr eine weitere Person in die Unfallstelle hinein, da sie trotz Bemerkens des vorangegangenen Unfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Im weiteren Verlauf kamen noch zwei weitere Fahrzeuge hintereinander auf die Unfallstelle zugefahren. Der Vorausfahrende konnte rechtzeitig bremsen, jedoch gelang dies dem dahinter befindlichen Fahrzeugführer nicht. Dadurch kam es dann in diesem Zusammenhang zu einem weiteren Unfall. Insgesamt waren somit vier Fahrzeuge in nunmehr drei zusammenhängende Unfälle verwickelt, an allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zwei Insassen wurden leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren auch noch mehrere Abschleppdienste im Einsatz. Durch eine Streckensperrung kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

