PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Eine verletze Person nach einem Brand

Saalfeld (ots)

Am Dienstag, dem 20.01.2026, gegen 11.00 Uhr erhielt die Polizei eine Meldung über einen Brand in der Paul-Auerbach-Straße in Saalfeld. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer Werkstatt ein Feuer ausgebrochen war, das durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung wurden in der Werkstatt Schweißarbeiten durchgeführt. Ein 37-jähriger Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu dem Brand kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 09:14

    LPI-SLF: Information zu beschädigtem Stolperstein

    Bad Blankenburg (ots) - Am Montag, dem 19.01.2026, wurde die Polizei gegen 09:00 Uhr darüber informiert, dass ein sogenannter "Stolperstein" in der Georgstraße in Bad Blankenburg beschädigt worden sei. Die eingesetzten Beamten bestätigten vor Ort eine entsprechende Beschädigung. Im Zuge der Ermittlungen erfolgte die Feststellung, dass der Schaden am "Stolperstein" durch ein Räumfahrzeug mit Schneeschild des ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 08:35

    LPI-SLF: Drei Unfälle mit vier Fahrzeugen aufgrund von Glätte

    B89/ Sonneberg (ots) - Zu einer Art Unfallkombination kam es am Dienstagvormittag im Bereich Sonneberg. Zunächst fuhr ein Verkehrsteilnehmer gegen 10.30 Uhr die B89 in Richtung Sonneberg entlang. Nach einer Rechtskurve im Bereich Am Isaak kam der PKW mutmaßlich aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Es entstand Sachschaden. In der Folge fuhr eine weitere Person in die Unfallstelle ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 08:35

    LPI-SLF: Totalschaden nach Abkommen von der Straße am Schleizer Dreieck

    Schleiz (ots) - Am Schleizer Dreieck kam es am Dienstagabend zu einem Unfall. Ein 40-Jähriger fuhr kurz nach 23 Uhr mit seinem Seat die Kurvenkombination am Dreieck entlang und kam unweit der sogenannten "Querspange" ins Schleudern. Anschließend kam der Fahrer von der Straße ab und der PKW landete seitlich liegend im Straßengraben. Dadurch wurde das Fahrzeug massiv ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren