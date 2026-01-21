Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Eine verletze Person nach einem Brand

Saalfeld (ots)

Am Dienstag, dem 20.01.2026, gegen 11.00 Uhr erhielt die Polizei eine Meldung über einen Brand in der Paul-Auerbach-Straße in Saalfeld. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer Werkstatt ein Feuer ausgebrochen war, das durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung wurden in der Werkstatt Schweißarbeiten durchgeführt. Ein 37-jähriger Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu dem Brand kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

