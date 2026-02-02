LPI-SLF: berauscht mit PKW und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Sonneberg (ots) - Am 30.01.2026 gegen 15:00 Uhr sollte ein Fahrer eines Kleinkraftrades in Sonneberg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer reagierte nicht auf das Anhaltesignal und fuhr mit weit überhöhter Geschwindindikeit mit Vollgas davon. Der Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Aufgrund des Verdachts der Manipulation am Kleinkraftrad und dessen Leistungssteigerung wurde das Kleinkraftrad sichergestellt. Auch durfte der ...

mehr