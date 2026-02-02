Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: berauscht mit PKW und ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Oppurg (ots)
Freitagmittag wurde ein 43jähriger Opelfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, dafür zeigte jedoch ein durchgeführter Dorgenvortest positiv auf Methamphetamin an. Mit dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.
