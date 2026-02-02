PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trickbetrug per Telefon

Saalfeld (ots)

An dem Wochenende, vom 30.01.2026 bis zum 02.02.2026, meldeten sich mehrere, überwiegend ältere, Bürgerinnen und Bürger aus Saalfeld bei der Polizei. Sie berichteten, dass sich telefonisch ein angeblicher Polizist gemeldet habe, der sich danach erkundigte, ob in den Haushalten Wertgegenstände aufbewahrt würden. Zudem behauptete der Anrufer, es habe in den vergangenen Tagen Einbrüche in der Nachbarschaft gegeben und deshalb müssen die Wertgegenstände durch die Polizei gesichert werden.

Bei den Anrufern handelte es sich um Betrüger, die versuchten, ihre Opfer zur Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen umso in den deren Besitz zu kommen. In allen der Polizei bekannten Fällen blieben die Täter jedoch erfolglos.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass echte Polizeibeamte niemals telefonisch nach Wertgegenständen in Wohnungen oder Häusern fragen. Solche Anrufe sind Teil einer bekannten Betrugsmasche, bei der Täter sich als Polizisten, Staatsanwälte, Ärzte oder andere Amtspersonen ausgeben, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen und diese zur Übergabe von Vermögenswerten zu bewegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld

