Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Drogenhandel - Durchsuchungen bei drei Tatverdächtigen
Sonneberg (ots)
Die Kriminalpolizei Saalfeld ermittelte intensiv gegen zwei Männer und eine Frau im Alter von 39-55 Jahren aus Sonneberg wegen des Handels mit illegalen Betäubungsmitteln. Die Personen stehen im Verdacht, seit April 2024 illegale Betäubungsmittel im Sonneberger Stadtgebiet verteilt zu haben. Am Samstagmorgen durchsuchte die Kriminalpolizei Saalfeld mit Unterstützung durch Kräfte der Bereitschaftspolizei sowie der Landespolizeiinspektion Nordhausen zwei Objekte in der Stadt; es wurden verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.
