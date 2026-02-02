PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drogenhandel - Durchsuchungen bei drei Tatverdächtigen

Sonneberg (ots)

Die Kriminalpolizei Saalfeld ermittelte intensiv gegen zwei Männer und eine Frau im Alter von 39-55 Jahren aus Sonneberg wegen des Handels mit illegalen Betäubungsmitteln. Die Personen stehen im Verdacht, seit April 2024 illegale Betäubungsmittel im Sonneberger Stadtgebiet verteilt zu haben. Am Samstagmorgen durchsuchte die Kriminalpolizei Saalfeld mit Unterstützung durch Kräfte der Bereitschaftspolizei sowie der Landespolizeiinspektion Nordhausen zwei Objekte in der Stadt; es wurden verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
