LPI-SLF: Drogenhandel - Durchsuchungen bei drei Tatverdächtigen

Saalfeld (ots) - An dem Wochenende, vom 30.01.2026 bis zum 02.02.2026, meldeten sich mehrere, überwiegend ältere, Bürgerinnen und Bürger aus Saalfeld bei der Polizei. Sie berichteten, dass sich telefonisch ein angeblicher Polizist gemeldet habe, der sich danach erkundigte, ob in den Haushalten Wertgegenstände aufbewahrt würden. Zudem behauptete der Anrufer, es habe in den vergangenen Tagen Einbrüche in der Nachbarschaft gegeben und deshalb müssen die Wertgegenstände ...

mehr