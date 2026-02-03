Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessungen vor Kindergarten

Pößneck (ots)

Am Montag, dem 02.02.2026 in der Zeit von 08.15 - 13.30, führte die Polizei in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Pößneck Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Messungen fanden im Bereich des dortigen Kindergartens statt, die Höchstgeschwindigkeit ist hier auf 30 km/h begrenzt. In den knapp fünf Stunden, wurden 248 Fahrzeuge gemessen. Davon fuhren 31 zu schnell. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 62 km/h.

