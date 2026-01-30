Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Verkehrsverstöße festgestellt

Minden (ots)

(TB) Beamte der Mindener Polizeiwache stellten am Donnerstag diverse Verkehrsverstöße fest. Diese reichten vom Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unter Drogeneinfluss bis hin zu nicht zugelassenen Autos.

Aufgrund des abgelaufenen TÜVs geriet gegen 13:30 Uhr auf der Dankerser Straße ein VW Polo in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung. Im Zuge der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die verwendeten Kennzeichen zu einem anderen Auto gehörten. Somit war das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert. Zudem konnte der 43-jährige Fahrer auch keinen Führerschein vorweisen. Ebenso erkannten die Polizisten beim Mindener Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hinwiesen. So folgte zum Abschluss des Einsatzes eine Blutprobenentnahme auf der Mindener Dienststelle.

Gegen 21:40 Uhr kam einer Streifenwagenbesatzung auf der Immanuelstraße ein Toyota entgegen, dessen Fahrer trotz der Dunkelheit und des Schneefalls kein Licht eingeschaltet hatte. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim Mindener. Es folgte eine Blutprobe und den Führerschein des 25-Jährigen behielt man ein. Zudem waren die Kennzeichen des Fahrzeugs zur Entstempelung ausgeschrieben.

Fast zeitgleich bemerkten weitere Einsatzkräfte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Viktoriastraße einen KIA mit defekter Beleuchtung. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass die Kennzeichen mit falschen Plaketten bestückt waren und der Wagen somit nicht zugelassen war. Eine Überprüfung in den polizeilichen Informationssystemen ergab zudem, dass der Mindener (20) nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell