Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Frontalzusammenstoß zweier Autos

Espelkamp (ots)

(TB) Auf schneebedeckter Straße stießen am Mittwochmorgen bei Frotheim zwei Autos frontal zusammen. Alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge zogen sich leichte Verletzungen zu.

Ein Lübbecker befuhr gegen 07:45 Uhr mit seinem Skoda die Diepenauer Straße (L771) aus Fahrrichtung Frotheim kommend. Der 23-Jährige verlor dabei kurz vor der Siedlerstraße im Kurvenbereich die Kontrolle über seinen Fabia und rutschte auf der schneebedeckten Fahrbahn frontal in einen entgegenkommenden Hyundai Kona, an dessen Steuer ein Mann (57) aus Diepenau saß. Die beiden Fahrer sowie die Mitfahrer im Hyundai (1 und 24) zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Straße für rund anderthalb Stunden komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke

