PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht am Martinikirchhof - Polizei bittet Zeugin um Kontaktaufnahme

Minden (ots)

(SN) Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Montagabend gegen 18.45 Uhr einen Ford Transit, dessen Fahrer beim Ausparken auf dem Martinikirchhof eine Unfallflucht beging.

Dies teilte die Passantin unmittelbar nach dieser Beobachtung einer zufällig vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung mit. Wegen der zeitlichen Nähe begaben sich die Polizisten daraufhin umgehend in die Nahbereichsfahndung und baten die Beobachterin darum, kurz vor Ort zu warten. Wenige Minuten später kehrten die Gesetzeshüter an den Martinikirchhof zurück ohne den flüchtigen Ford Transit gefunden zu haben. Dabei konnte zwar der beschädigte Mercedes, nicht aber die Zeugin angetroffen werden.

Weil die Frau zuvor ihre Personalien nicht hinterlassen hatte, wird sie nun gebeten sich unter Telefon (0571) 88660 mit dem zuständigen Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen. Zu dem verursachenden Fahrer sowie dessen Fahrzeug laufen gegenwärtig die Ermittlungen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 13:31

    POL-MI: Flüchtigen Ladendieb gestellt

    Minden (ots) - (TB) Ein Ladendieb entwendete Montagmittag aus einem Drogeriemarkt in der Mindener Innenstadt mehrere kosmetische Erzeugnisse und flüchtete. Der Mann konnte im Rahmen der Fahndung ergriffen werden. Nun sitzt er in Untersuchungshaft. Der Portaner suchte das Ladenlokal am Scharn gegen 12.00 Uhr auf und entnahm aus den Regalen mehrere Artikel. Beim Verlassen des Geschäfts schlug die Alarmanlage an. Ein ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:50

    POL-MI: Schockanruf: Petershägerin geschädigt

    Petershagen (ots) - (SN) Wieder einmal haben Betrüger im Kreis Minden-Lübbecke ihr Unwesen getrieben und dabei eine Petershägerin geschädigt. So erhielt die Polizei am Montag Kenntnis über ein vollendetes Betrugsdelikt im Ortsteil Jössen, welches sich am Sonntagabend ereignete. Zuvor erhielt die Petershägerin in den Abendstunden einen sogenannten Schockanruf. Darin konfrontierte ein angeblicher Rechtsanwalt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren