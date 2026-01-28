Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht am Martinikirchhof - Polizei bittet Zeugin um Kontaktaufnahme

Minden (ots)

(SN) Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Montagabend gegen 18.45 Uhr einen Ford Transit, dessen Fahrer beim Ausparken auf dem Martinikirchhof eine Unfallflucht beging.

Dies teilte die Passantin unmittelbar nach dieser Beobachtung einer zufällig vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung mit. Wegen der zeitlichen Nähe begaben sich die Polizisten daraufhin umgehend in die Nahbereichsfahndung und baten die Beobachterin darum, kurz vor Ort zu warten. Wenige Minuten später kehrten die Gesetzeshüter an den Martinikirchhof zurück ohne den flüchtigen Ford Transit gefunden zu haben. Dabei konnte zwar der beschädigte Mercedes, nicht aber die Zeugin angetroffen werden.

Weil die Frau zuvor ihre Personalien nicht hinterlassen hatte, wird sie nun gebeten sich unter Telefon (0571) 88660 mit dem zuständigen Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen. Zu dem verursachenden Fahrer sowie dessen Fahrzeug laufen gegenwärtig die Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell