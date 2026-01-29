Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Nettelstedt

Lübbecke (ots)

(SN) Zu einem Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden und zwei leicht verletzten Personen kam es am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr in Lübbecke-Nettelstedt auf der Ravensberger Straße (B 65).

Den Erkenntnissen zufolge beabsichtigte eine 43 Jahre alte VW-Fahrerin aus Lübbecke zu der genannten Zeit von der abschüssig verlaufenden Straße "Am Denkmal" kommend auf die Bundesstraße einzufahren, verlor dabei aber auf winterlicher Straße die Kontrolle und rutschte in den Einmündungsbereich. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Smart eines Mannes (54) aus Hüllhorst, der sich auf der B 65 in Fahrtrichtung Hille befand. Dessen Wagen schleuderte schließlich gegen den BMW eines Fahrers (57) aus Preußisch Oldendorf der in Richtung Lübbecke unterwegs gewesen war.

Während sich die Lübbeckerin und der Hüllhorster offenbar leicht verletzten und eigenständig in ärztliche Behandlung begeben wollten, blieb der BMW-Fahrer scheinbar unverletzt. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn komplett gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Es kam zu Verkehrsstörungen, den Sachschaden bezifferten die eingesetzten Polizisten mit mindestens 20.000 Euro.

