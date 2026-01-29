Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Autofahrer kracht gegen Baum

Petershagen (ots)

(TB) Mutmaßlich unter Alkoholeinfluss verlor am Mittwochabend ein Autofahrer bei Döhren die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen einen Baum. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Ford-Fahrer befuhr gegen 19:30 Uhr die Döhrener Straße von der Bundesstraße 482 kommend in Richtung Döhren. Kurz vor der Straße "Heuken" verlor er auf winterglatter Straße ausgangs einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Baum und schleuderte anschließend auf die Straße zurück. Quer auf der Fahrbahn kam der Transit zum Stehen. Der 43-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Ersten Hinweisen zufolge könnte eine den Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit mit zum Unfall geführt haben. Zudem bemerkten die Einsatzkräfte im Rahmen der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer. Schwerverletzt wurde er mittels Rettungswagen dem Johannes Wesling Klinikum zugeführt, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Im Zuge der Ermittlungen verfestigte sich der Verdacht, dass der Fahrzeuglenker nicht im Besitzt einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Das Auto wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell