Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeibekannter Autofahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen

Minden (ots)

Den richtigen Riecher hatte eine Streifenwagenbesatzung am Mittwochnachmittag auf der Lübbecker Straße, als sie im Rahmen einer anderen dienstlichen Tätigkeit gegen 16.25 Uhr in einem fahrenden Mercedes einen polizeibekannten Mann vermutete. Weil den Beamten bekannt war, dass dieser nicht über einen Führerschein verfügt, nahmen sie die Nachfahrt auf und gaben dem Autofahrer entsprechende Anhaltesignale.

Denen kam der Fahrer nicht nach und fuhr stattdessen auf die Parkplätze des WEZ und Aldi-Marktes. An der dortigen Ausfahrt zur Mindener Straße kam es den Erkenntnissen zufolge beinahe zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden Passantin, die einen Kinderwagen schob. Die Fahrt endete schließlich in der Humperdinckstraße, wo sich der Pkw nach einem vorherigen Abbiegemanöver auf glatter Fahrbahn festfuhr.

Bei der folgenden Kontrolle zeigte sich der polizeibekannte Mindener (28) uneinsichtig und verbal aufbrausend. Aufgrund der polizeilichen Erkenntnisse zu vorherigen Straftaten wurde der nicht ihm gehörende Pkw zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Zudem brachten die Beamten eine Anzeige auf den Weg. Die erhält auch die Fahrzeughalterin.

Zeugen, denen der Fahrer auf den genannten Parkplätzen aufgefallen ist, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei unter (0571) 88660 zu melden. Auch die einen Kinderwagen führende Frau wird gebeten, Kontakt aufzunehmen.

