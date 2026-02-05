PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall nach Wildwechsel

Lennestadt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (05. Februar) ereignete sich gegen 6:15 Uhr auf der B55 in Bonzel ein Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Autofahrerin war mit ihrem Fahrzeug auf das vorausfahrende Auto eines 60-Jährigen aufgefahren, als dieser wegen einem querenden Wildschwein eine Bremsung einleitete. Durch die Kollision wurde die 23-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

