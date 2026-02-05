Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jacke aus Auto gestohlen

Finnentrop (ots)

59-Jähriger hatte seinen VW T-Roc am Mittwoch (04. Februar) zwischen 14 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Wanderparkplatz "Birkenhahn" bei Fehrenbracht abgestellt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine eingeschlagene Scheibe an der Beifahrerseite fest. Unbekannte hatten aus dem Fahrzeug eine sogenannte "Übergangsjacke" der Marke "New Zealand" entwendet. Sach- und Beuteschaden liegen im mittleren dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

