Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mit gefälschten Dokumenten unterwegs

Rastatt (ots)

Ein 26-jähriger BMW-Fahrer wurde am Sonntagnachmittag gegen 14:20 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Straße "An der Ludwigfeste" von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rastatt kontrolliert. Dabei konnte festgestellt werden, dass die am Pkw angebrachten Fahrzeugkennzeichen bereits entstempelt wurden. Auch der vorgezeigte Führerschein und Personalausweis waren dem Anschein nach gefälscht. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass für den Mittzwanziger bereits ein Fahrverbot besteht. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt. Der Mann erhält nun Post von der Staatsanwaltschaft.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 09.02.2026 – 11:45

    POL-OG: Ötigheim - Einbruchsdiebstahl

    Ötigheim (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Mittwochvormittag, dem 04.02.2026 gegen 12 Uhr und Sonntagabend, dem 08.02.2026 gegen 21:15 Uhr, gewaltsam Zugang zum Wohnhaus. Der Einbrecher verschaffte sich scheinbar durch das beschädigen ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:42

    POL-OG: Offenburg - Einbruch und versuchter Diebstahl / Zeugen gesucht

    Offenburg (ots) - Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich am Sonntagvormittag gegen 11:50 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Keller in der Franz-Volk-Straße. Dort habe der Einbrecher versucht verschiedene Werkzeugkoffer zu stehlen, wobei er durch einen Zeugen entdeckt wurde. Daraufhin ergriff der Täter ohne das gesammelte Diebesgut die Flucht. Beschrieben wird der ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:11

    POL-OG: Bietigheim - Nach mehreren Verstößen in Gewahrsam genommen

    Bietigheim (ots) - Ein 49-jähriger Störenfried wurde am Sonntagmorgen nach mehreren Verstößen von der Polizei in Gewahrsam genommen. Bei einer Tankstelle in der Landstraße kam es gegen 3:20 Uhr zu einem Polizeieinsatz, da ein 49-Jähriger auffällig wurde und auch nach mehreren Aufforderungen die Örtlichkeit nicht verlassen wollte. Die Polizeibeamten sprachen einen Platzverweis aus, dem er zuerst nachkam. Kurz vor ...

    mehr
