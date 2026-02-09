Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mit gefälschten Dokumenten unterwegs

Rastatt (ots)

Ein 26-jähriger BMW-Fahrer wurde am Sonntagnachmittag gegen 14:20 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Straße "An der Ludwigfeste" von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rastatt kontrolliert. Dabei konnte festgestellt werden, dass die am Pkw angebrachten Fahrzeugkennzeichen bereits entstempelt wurden. Auch der vorgezeigte Führerschein und Personalausweis waren dem Anschein nach gefälscht. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass für den Mittzwanziger bereits ein Fahrverbot besteht. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt. Der Mann erhält nun Post von der Staatsanwaltschaft.

/mk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell