Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Versuchter Diebstahl aus unverschlossenem Fahrzeug

Offenburg (ots)

Ein 23-Jähriger soll sich am Montagabend in der Stadtmitte an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht haben. Der Mann habe gegen 21:20 Uhr versucht, Gegenstände aus dem unverschlossenen Pkw zu entwenden. Der 51-jährige Besitzer des Autos gab an, es im Voraus unverschlossen an der Örtlichkeit abgestellt zu haben. Als der 51-Jährige zu seinem geparkten Pkw zurückkehrte, traf er den mutmaßlichen Dieb auf dessen Beifahrersitz an. Anschließend gelang es dem Fahrzeugbesitzer den 23-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

