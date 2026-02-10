POL-OG: Offenburg - Fahrzeugbrand beim Gifiz Parkplatz
Offenburg (ots)
Ein Fahrzeugbrand hat am Montagabend beim Gifiz Parkplatz einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Der Tesla stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 22 Uhr bereits in Vollbrand. Die Brandursache dürfte nach bisherigen Erkenntnissen in einem technischen Defekt zu suchen sein. Der entstandene Sachschaden am E-Auto kann noch nicht beziffert werden. Die anliegenden Grünanlagen wurden nicht beschädigt.
/sk
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell