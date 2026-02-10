Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Falscher Polizeibeamter, Hinweise der Polizei

Forbach (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 15 Uhr in Forbach zu einer Übergabe von diversen Wertgegenständen an falsche Polizisten. Die Betrüger sollen zuvor am Telefon von festgenommenen Einbrechern in der Nachbarschaft erzählt und einer Seniorin geraten haben, Wertgegenstände der Polizei bereitzustellen. Dadurch ergab sich ein Vermögensschaden im vierstelligen Bereich.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

-Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten.

-Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

-Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen könnten

-Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell