Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Geldbeutel aus Rucksack gestohlen

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 19.02.2026, gegen 14:15 Uhr ist eine 73-Jährige nach dem Einkaufen Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kaufte die Frau zunächst in einem Supermarkt im Kaiser-Wilhelm-Ring in der Mainzer Neustadt ein und verstaute nach dem Bezahlen ihren Geldbeutel im vorderen Fach ihres Rucksacks. Anschließend machte sie sich zu Fuß auf den Weg zu einem weiteren Geschäft in der Bahnhofstraße in der Innenstadt. Dort bemerkte sie, dass der Rucksack zwischenzeitlich geöffnet wurde. Ihr Geldbeutel fehlte.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

