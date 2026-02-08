PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (124) Zeugenaufruf nach Einbruch in Gaststätte

Nürnberg (ots)

Von Freitag (06.02.2026) auf Samstag (07.02.2026) drangen unbekannte Täter in ein Restaurant im Nürnberger Westen ein und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet und Zeugenhinweise. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 21:30 Uhr (Fr) und 10:45 (Sa) Uhr gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Adam-Klein-Straße. Im Innenraum brachen sie mehrere Geldspielautomaten auf und entwendeten das Bargeld aus diesen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 11:33

    POL-MFR: (123) Diebstahl eines Pkw - Zeugen gesucht

    Nürnberg/Roth (ots) - In der Nacht von Samstag (07.02.2026) auf Sonntag (08.02.2026) entwendete ein Unbekannter einen Pkw in der Nürnberger Südstadt. Kurze Zeit später stellten Beamte der Polizeiinspektion Roth das Auto sicher. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Geschädigte parkte gegen 23:30 Uhr (Sa) ihren Pkw auf einem Parkplatz in der Vogelweiherstraße in Nürnberg. Gegen 01:30 Uhr (So) bemerkte die Frau, dass ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 11:22

    POL-MFR: (122) Einbruch in Reihenhaus - Zeugen gesucht

    Erlangen (ots) - Am Samstagabend (07.02.2026) brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Erlanger Gemeindeteil Tennenlohe ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise. Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 23:45 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus in der Straße `Böhmlach`. Im Gebäude durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 11:17

    POL-MFR: (121) Einbrecher in Lottogeschäft auf frischer Tat ertappt - Haftantrag gestellt

    Nürnberg (ots) - In der Nacht zum Samstag (07.02.2026) beobachtete ein Mitarbeiter der VAG, wie ein 33-Jähriger in ein Geschäft im U-Bahnverteiler Röthenbach einbrach. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Der aufmerksame Zeuge meldete sich gegen 01:30 Uhr beim Polizeinotruf und teilte mit, dass sich eine Person in ein Lottogeschäft im Verteilergeschoss des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren