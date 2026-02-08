PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (123) Diebstahl eines Pkw - Zeugen gesucht

Nürnberg/Roth (ots)

In der Nacht von Samstag (07.02.2026) auf Sonntag (08.02.2026) entwendete ein Unbekannter einen Pkw in der Nürnberger Südstadt. Kurze Zeit später stellten Beamte der Polizeiinspektion Roth das Auto sicher. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Geschädigte parkte gegen 23:30 Uhr (Sa) ihren Pkw auf einem Parkplatz in der Vogelweiherstraße in Nürnberg. Gegen 01:30 Uhr (So) bemerkte die Frau, dass ihr grauer Mercedes 230 E mit dem amtlichen Kennzeichen WUG-VT16H (Oldtimerkennzeichen) entwendet worden war. Nach bisherigem Ermittlungsstand eignete sich der Täter den Autoschlüssel offenbar zuvor an.

Zeitgleich verständigte ein Anwohner in Roth die Polizei, weil sich auf seinem Grundstück am Mühlbergweg ein ihm unbekanntes Fahrzeug befinden würde. Es stellte sich heraus, dass es sich hierbei um den Pkw der Geschädigten handelte. Der Mitteiler beobachtete zudem, wie ein Mann aus dem Pkw stieg und in Richtung Bahnhof flüchtete.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen, von dem folgende Personenbeschreibung vorliegt:

Männlich, circa 170 cm groß, Glatze, normale Statur.

Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizei Nürnberg führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, welche den Diebstahl beobachtet oder das Fahrzeug im genannten Zeitraum zwischen Nürnberg und Roth wahrgenommen haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

