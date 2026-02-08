Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (122) Einbruch in Reihenhaus - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Am Samstagabend (07.02.2026) brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Erlanger Gemeindeteil Tennenlohe ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 23:45 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus in der Straße `Böhmlach`. Im Gebäude durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zudem versuchten die Täter in der Zeit von 10:30 Uhr - 20:30 Uhr offenbar auch in zwei weitere Reihenhäuser in der selben Straße einzubrechen. In diesen Fällen stellte die Polizei Einbruchspuren an den Terrassentüren fest, allerdings drangen die Unbekannten nicht in die Wohnhäuser ein.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat inzwischen die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell