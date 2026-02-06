PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (120) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bad Windsheim (ots)

Am Donnerstag (05.02.2026) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Burgbernheim (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr drangen die Täter durch die Terrassentür in das Anwesen in der Blumenstraße ein. Sie durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten Wertgegenstände. Während die genaue Höhe der Beute noch unklar ist, hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte noch am Abend Spuren am Tatort. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach führt nun die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

