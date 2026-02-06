PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (118) Häufung von Kfz-Aufbrüchen im Stadtgebiet Fürth - Die Polizei warnt

Fürth (ots)

In den letzten Monaten hat die Fürther Polizei einen Anstieg der Fälle im Bereich von Kfz-Aufbrüchen verzeichnet. Die Polizei warnt vor dem aktuellen Vorgehen der Täter.

In den letzten Monaten kam es vermehrt zu Diebstählen aus Pkw im Stadtgebiet von Nürnberg und Fürth. Die Täter verschafften sich dabei Zugang zu den geparkten Fahrzeugen, indem sie Seitenscheiben einschlugen oder den Umstand ausnutzten, dass die Autos unversperrt waren.

Aus Privatfahrzeugen entwendeten sie überwiegend offen sichtbare Wertgegenstände wie Bargeld (auch Münzen), Handtaschen und Laptops. Aus Handwerkerfahrzeugen wurde hochwertiges Werkzeug gestohlen. Zuletzt schlugen die Täter in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 2026 in Fürth zu. Sie zertrümmerten die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkw und entwendeten eine Handtasche.

Die Täter machten Beute im Wert von über tausend Euro. Wie bei solchen Fällen üblich, wiegt der entstandene Sachschaden jedoch deutlich schwerer und liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Sachbearbeitung wird durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei geführt. Die Beamten warnen ausdrücklich:

   - Lassen Sie keine Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen liegen.
   - Auch Anreize für die Täter, wie zum Beispiel Taschen oder 
     Münzgeld, die von außen sichtbar sind, sollten nicht im Auto 
     verbleiben.
   - Selbst der Kofferraum bietet keinen ausreichenden Schutz.
   - Überprüfen Sie, ob Ihr Fahrzeug verschlossen ist.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

