Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (116) Brand eines unbewohnten landwirtschaftlichen Gehöfts

Sugenheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (05.02.2026) brach in einem unbewohnten Gebäude in Sugenheim (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) ein Brand aus. Das Feuer verursachte hohen Sachschaden.

Gegen 02:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Notruf über den Brand eines Gehöfts in Krautostheim ein. Als Feuerwehr und Polizei am Einsatzort eintrafen, stand das Anwesen bereits im Vollbrand.

Zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren löschten die Flammen über mehrere Stunden hinweg.

Der entstandende Sachschaden an dem leerstehenden Gebäude wird auf einen niedrigen sechstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ermittler der Kriminalpolizei Ansbach nahmen den Brandort heute in Augenschein. Auf Grund des Brandspurenbildes muss nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen werden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

