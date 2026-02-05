Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (116) Brand eines unbewohnten landwirtschaftlichen Gehöfts
Sugenheim (ots)
Am frühen Donnerstagmorgen (05.02.2026) brach in einem unbewohnten Gebäude in Sugenheim (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) ein Brand aus. Das Feuer verursachte hohen Sachschaden.
Gegen 02:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Notruf über den Brand eines Gehöfts in Krautostheim ein. Als Feuerwehr und Polizei am Einsatzort eintrafen, stand das Anwesen bereits im Vollbrand.
Zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren löschten die Flammen über mehrere Stunden hinweg.
Der entstandende Sachschaden an dem leerstehenden Gebäude wird auf einen niedrigen sechstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Ermittler der Kriminalpolizei Ansbach nahmen den Brandort heute in Augenschein. Auf Grund des Brandspurenbildes muss nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen werden.
