Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (115) Brand einer Scheune - die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache
Burgbernheim (ots)
Am Mittwochabend (04.02.2026) brach auf einem Anwesen in Burgbernheim (Lkr. Neustadt an der Aisch/ Bad Windsheim) ein Feuer aus. Eine Scheune brannte nieder; verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Kurz vor 20:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Meldung über den Brand einer Scheune in der Hochbacher Straße ein . Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das Anwesen bereits im Vollbrand. Zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren waren über Stunden mit Löscharbeiten beschäftigt.
Die Ermittler schätzen den entstandenen Sachschaden auf einen hohen fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.
Die weiteren Ermittlungen, unter anderem zur derzeit noch unbekannten Brandursache, führt das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei.
Erstellt durch: Oliver Trebing / bl
