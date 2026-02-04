PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (113) Polizei betreute Spontanversammlung im Nürnberger Stadtteil Gostenhof

Nürnberg (ots)

Am Mittwochabend (04.02.2026) fand im Nürnberger Stadtteil Gostenhof eine Spontanversammlung statt, die sich im weiteren Verlauf als Demonstrationszug durch Gostenhof bewegte. An der Versammlung nahmen in der Spitze rund 200 Personen teil. Die Versammlung verlief weitestgehend störungsfrei.

Gegen 17:00 Uhr versammelten sich am Jamnitzerplatz rund 200 Personen aus dem linkspolitischen Spektrum zu einer Auftaktkundgebung. Hintergrund war ein im Ausland ausgesprochenes Gerichtsurteil gegen eine Linksaktivistin.

Unter Führung der Polizeiinspektion Nürnberg-West betreuten zahlreiche Einsatzkräfte umliegender Dienststellen das Versammlungsgeschehen.

Nach einer zunächst stationären Kundgebung setzte sich der Aufzug gegen 19:15 Uhr mit in der Spitze rund 200 Teilnehmenden als Demonstrationszug durch den Stadtteil Gostenhof in Bewegung. Im Bereich der Veit-Stoß-Anlage zündeten bislang unbekannte Versammlungsteilnehmer Silvesterfeuerwerk. Dabei kam es weder zu Verletzungen von Einsatzkräften noch von Versammlungsteilnehmern. Sachschäden wurden ebenfalls nicht festgestellt.

In der Austraße stoppten die Einsatzkräfte den Aufzug, da dieser von der zuvor abgestimmten Wegstrecke abzuweichen drohte.

Gegen 20:00 Uhr endete die Versammlung wieder am Jamnitzerplatz. Zu nennenswerten Störungen kam es nicht mehr.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

