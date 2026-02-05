PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (113) Psychisch kranker Mann ging auf Nachbarn los - Festnahme

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Montag (02.02.2026) auf Dienstag (03.02.2026) drang ein psychisch kranker Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Nürnberg Mögeldorf in eine Nachbarwohnung ein und ging auf einen schlafenden 38-Jährigen los. Die Nürnberger Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Gegen 03:00 Uhr alarmierte eine Bewohnerin des Hauses am Kirchenberg den Notruf. Ihr Nachbar sei soeben von einem weiteren Mieter des Mehrfamilienhauses attackiert worden. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost fuhren daraufhin die Örtlichkeit an. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 29-Jährige (syrisch) kurz zuvor gewaltvoll in die Wohnung des 38-Jährigen (deutsch) eingedrungen und daraufhin mit einem Messer auf den Mann losgegangen war. Dieser erlitt mehrere überwiegend oberflächliche Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der 29-jährige Tatverdächtige ergriff zunächst die Flucht. Er konnte kurz darauf im Zuge der Fahndung in der Ostendstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille Atemalkohol.

Die Ermittlungen übernahm noch in der Nacht die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Mann. Am Mittwochmittag (04.02.2026) fand eine Vorführung beim Ermittlungsrichter statt, welcher eine Unterbringung des Mannes anordnete.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

