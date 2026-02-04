PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (112) Verkehrsunfall auf der A6 - Eine Person verletzt

Altdorf bei Nürnberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (04.02.2026) ereignete sich auf der A6 bei Röthenbach bei Nürnberg in Fahrtrichtung Heilbronn ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw erlitt hierbei Verletzungen.

Gegen 16:20 Uhr befuhr ein 23-jähriger Deutscher mit seinem Pkw die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Auf Höhe Röthenbach bei Nürnberg wechselte er mit seinem Mercedes auf den Ausfädelungsstreifen zum Parkplatz Röthenbach und prallte dort gegen einen im Bereich der Einfahrt stehenden Lkw, der von einem 36-jährigen Mann gefahren wurde.

Rettungskräfte brachten den 23-Jährigen zunächst mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand bestätigte sich dieser Verdacht glücklicherweise nicht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der anschließenden Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur der Autobahn gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Feucht nehmen den Unfall derzeit (Stand: 19:20 Uhr) vor Ort auf.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

