Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (110) Brand in einem Mehrfamilienhaus - Tote Person gefunden

Höchstadt a.d. Aisch (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (04.02.2026) brach in einem Mehrfamilienhaus in Höchstadt a. d. Aisch (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein Feuer aus. Bei den Löscharbeiten wurde ein 82-jähriger Bewohner tot geborgen.

Gegen 04:15 Uhr meldeten Anwohner der Integrierten Leitstelle, dass es in einem Haus in der Dr.-Schmitt-Straße brennt. Bei Eintreffen der Feuerwehr war aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss Rauch feststellbar. Im Rahmen der Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute dort einen toten Mann. Bei ihm handelt es sich offenbar um den Bewohner der betroffenen Wohnung. Die Brandursache ist derzeit unklar. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt. Die übrigen Anwohner blieben unverletzt.

Während der Arbeiten der Einsatzkräfte war die Lindenstraße längere Zeit gesperrt.

Der am Gebäude entstandene Schaden wird vorläufig auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Das Haus ist teilweise nicht bewohnbar. Die Stadt Höchstadt kümmerte sich um eine vorübergehende Unterkunft für die Bewohner.

Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort erste Maßnahmen getroffen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

