Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (108) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Uffenheim (ots)

Am Dienstag (03.02.2026) brachen bislang Unbekannte in ein Wohnhaus in Uffenheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr über die Terrassentüre gewaltsam Zugang zu einem Anwesen in der Welbhauser Straße. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten Wertgegenstände.

Die Höhe des Entwendungsschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach übernommen.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell