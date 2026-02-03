PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (105) Nach Tötungsdelikt in der Krugstraße - Tatverdächtiger in Haft

Nürnberg (ots)

Nach dem Tötungsdelikt in der Nürnberger Krugstraße (Meldung 103 vom 03.02.2026) am Montagabend (02.02.2026) führten Beamte der Nürnberger Kriminalpolizei den tatverdächtigen 43-Jährigen heute einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vor. Dieser erließ Haftbefehl.

Wie berichtet, kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Krugstraße. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt ein 26-jähriger Mann (deutsch) eine Stichverletzung. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt. Im Anschluss kam er unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus, wo er noch in den Abendstunden seiner schweren Verletzung erlag. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahmen einen 43-jährigen Tatverdächtigen (deutsch) vorläufig fest.

Seit den Montagabendstunden ermitteln Beamte der Nürnberger Mordkommission in diesem Fall. Neben einer umfangreichen Spurensicherung am Tatort wurden unter anderem bereits Zeugen vernommen und Anwohner bezüglich weiterer Hinweise befragt. Gegenstand der Ermittlungen ist auch, was die Hintergründe des Streits waren. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Tatverdächtige und der 26-Jährige kannten.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete eine Obduktion des Verstorbenen an. Diese bestätigte den Verdacht eines Tötungsdelikts.

Ebenfalls durch die Staatsanwaltschaft wurde Haftantrag gegen den 43-jährigen Tatverdächtigen gestellt. Er wurde im Laufe des Dienstags einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erließ.

Weitere Auskünfte im Fortgang des Verfahrens erteilt die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg Fürth, Frau Oberstaatsanwältin Heike Klotzbücher, ab dem morgigen Mittwoch unter der Telefonnummer 0911 321 - 2780.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

