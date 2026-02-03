PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (103) 43-jähriger Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (03.02.2026) ereignete sich in der Nürnberger Krugstraße ein Tötungsdelikt. Ein 26-jähriger Mann erlag noch am Abend einer Stichverletzung. Ein 43-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 19:30 Uhr kam es zu einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Krugstraße. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt ein 26-jähriger Mann (deutsch) eine Stichverletzung. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt. Im Anschluss kam er unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus, wo er noch in den Abendstunden seiner schweren Verletzung erlag. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahmen einen 43-jährigen Tatverdächtigen (deutsch) vorläufig fest.

Die Hintergründe des Streits sind Gegenstand der jetzt laufenden Ermittlungen. Nach aktuellem Sachstand wird davon ausgegangen, dass sich der Tatverdächtige und der 26-Jährige kannten.

Die Ermittlungen hat noch am Abend die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth übernommen.

