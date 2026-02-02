PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (101) Mit über 2,6 Promille gegen mehrere Autos und Gartenzaun geprallt

Veitsbronn (ots)

Am späten Sonntagabend (01.02.2026) rammte ein Mann mit seinem Pkw in Veitsbronn (Lkrs. Fürth) mehrere geparkte Autos, flüchtete und endete schließlich an einem Gartenzaun. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über 2 Promille.

Der 25-jährige (slowakisch) Mann befuhr in Veitsbronn die Uhlandstraße in südlicher Richtung und kollidierte mit drei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt in Richtung des Rothenberger Wegs fort.

An der Kreuzung Rothenberger Weg / Goethestraße stieß der Fahrer gegen einen Gartenzaun. Die Wucht des Aufpralls beschädigte seinen Audi so stark, dass dieser nicht mehr fahrbereit war.

Aufmerksame Zeugen verständigten daraufhin die Polizei, welche vor Ort einen deutlich alkoholisierten und aufgebrachten Mann antraf. Da sich dieser gegenüber den Beamten uneinsichtig und unkooperativ zeigte, fesselten ihn die Beamten für die Fahrt zur Polizeiinspektion Zirndorf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille, weshalb ein Arzt eine Blutentnahme durchführte.

Da sich der Mann weiterhin nicht beruhigte, nahmen ihn die Beamten in polizeilichen Gewahrsam.

Insgesamt verursachte der Fahrer bei seiner Trunkenheitsfahrt einen Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

