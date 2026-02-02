PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (98) Zeugenaufruf nach Einbruch in Handygeschäft

Nürnberg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntagabend (01.02.2026) in einen Handyladen im Nürnberger Stadtteil Galgenhof ein. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 20:15 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Polizei ein Einbruch in ein Handygeschäft in der Wölckernstraße mitgeteilt. Zwei unbekannte Personen hatten sich mutmaßlich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum verschafft und entwendeten hieraus diverse Gegenstände in noch unbekannter Höhe. Auch der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme der Einbrecher, von denen folgende Personenbeschreibung vorliegt:

Person 1:

Männlich, circa 20 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, einer grauen Bomberjacke sowie einer Mütze.

Person 2:

Männlich, circa 20 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpullover mit großer weißer Aufschrift.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

