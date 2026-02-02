Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (98) Zeugenaufruf nach Einbruch in Handygeschäft

Nürnberg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntagabend (01.02.2026) in einen Handyladen im Nürnberger Stadtteil Galgenhof ein. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 20:15 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Polizei ein Einbruch in ein Handygeschäft in der Wölckernstraße mitgeteilt. Zwei unbekannte Personen hatten sich mutmaßlich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum verschafft und entwendeten hieraus diverse Gegenstände in noch unbekannter Höhe. Auch der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme der Einbrecher, von denen folgende Personenbeschreibung vorliegt:

Person 1:

Männlich, circa 20 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, einer grauen Bomberjacke sowie einer Mütze.

Person 2:

Männlich, circa 20 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpullover mit großer weißer Aufschrift.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell