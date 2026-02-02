Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (97) Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Nürnberg nach Einbrüchen in Solarparks - Mehrere Bandenmitglieder ermittelt und festgenommen

Ansbach (ots)

In den letzten drei Monaten kam es im westlichen Bereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken zu einer Häufung von Einbrüchen in Solarparks. Die Täter hatten es dabei insbesondere auf die kupferhaltigen Stringkabel der Anlagen abgesehen. Nach intensiven Ermittlungen gelang es der Nürnberger Kriminalpolizei in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Ansbach, mehrere Tatverdächtige festzunehmen.

Seit November 2025 kam es zu einer Serie von Einbrüchen in Solarparks. Ein Schwerpunkt dieser schadensträchtigen Einbrüche lag in Westmittelfranken. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu umzäunten Solarparks und durchtrennten dort sogenannte Stringkabel. Dabei entwendeten sie teilweise Kabel mit einer Gesamtlänge von bis zu 80 Kilometern, die sie anschließend mit geeigneten Transportfahrzeugen abtransportierten.

Allein im Zeitraum von November 2025 bis Januar 2026 verübte die Gruppierung nach aktuellem Ermittlungsstand mindestens acht Einbrüche in Solarparks in Neuendettelsau, Heilsbronn, Petersaurach, Röckingen und Mühlhausen (wie in den Meldungen Nr. 1178, Nr. 1161 und Nr. 1059 aus dem Jahr 2025 berichtet). Der hierbei entstandene Entwendungsschaden beläuft sich auf einen hohen sechsstelligen Betrag.

Das für Bandenkriminalität zuständige Fachkommissariat 47 des Kriminalfachdezernats 4 der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Durch intensive kriminaltaktische Maßnahmen sowie die akribische Ermittlungsarbeit in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach erhärtete sich der Tatverdacht gegen eine mehrköpfige Tätergruppierung.

Im Rahmen operativer Maßnahmen und mit Unterstützung von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Darmstadt gelang es am 27.01.2026, sechs Tatverdächtige nach einem erneuten Einbruch in einen Solarpark im südhessischen Raum bei Lampertheim festzunehmen. In einem der Tatfahrzeuge stellten die Beamten eine größere Menge mutmaßlich entwendeter Stringkabel im niedrigen sechsstelligen Bereich sicher.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um sechs rumänische Männer im Alter von 23, 24, 27, 29, 34 und 37 Jahren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden alle Tatverdächtigen dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Lampertheim vorgeführt. Dieser erließ am 28.01.2026 gegen alle sechs Personen Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls. Die Tatverdächtigen befinden sich inzwischen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Haft.

Die umfangreichen Ermittlungen dauern an. Derzeit prüfen die Ermittler unter anderem, ob den Tatverdächtigen weitere Einbrüche in Solarparks in Mittelfranken und in anderen Teilen Deutschlands zugeordnet werden können.

