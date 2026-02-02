PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (94) Einbruch in Café - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Zwischen Freitagabend (30.01.26) und Samstagmorgen (31.01.2026) brachen Unbekannte in ein Café im Nürnberger Osten ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich zwischen 22:15 Uhr (Fr) und 10:00 Uhr (Sa) über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Café in der Ludwig-Feuerbach-Straße. In den Räumlichkeiten brachen die Täter mehrere Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Summe des Entwendungsschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

