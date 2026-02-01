PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (92) Streit vor Imbiss - 22-Jähriger leistete Widerstand

Nürnberg (ots)

Aufgrund eines Streits zwischen vier Personen im U-Bahnverteiler Röthenbach riefen mehrere Passanten in der Nacht auf Sonntag (01.02.2026) die Polizei. Ein 22-Jähriger widersetzte sich schließlich den Maßnahmen der Beamten und kam in polizeilichen Gewahrsam.

Kurz nach Mitternacht alarmierten mehrere Zeugen den Notruf und gaben an, dass vier Personen vor einem Imbiss im Verteilergeschoss des U-Bahnhofs Röthenbach streiteten. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West kam vor Ort, trennte die Personen und erteilte ihnen einen Platzverweis.

Nur wenige Minuten später gingen erneut Notrufe ein. Die Personen waren zurück und führten sich erneut auf. Die Streife kehrte um und traf wieder auf den merklich alkoholisierten und zwischenzeitlich aggressiven 22-Jährigen (polnisch) und seinen Begleiter. Weil er sich abermals weigerte zu gehen, begannen die Beamten, den Mann aus dem U-Bahnhof hinauszubegleiten. Hiermit zeigte dieser sich alles andere als einverstanden. Die Polizisten mussten dem 22-Jährigen schließlich Handfesseln anlegen, wogegen er sich zur Wehr setzte. Während des Widerstands beleidigte er die Einsatzkräfte zudem fortwährend.

Weil nicht abzusehen war, dass sich der Mann beruhigte und keinen weiteren Ärger verursachen würde, nahmen ihn die Polizisten in polizeilichen Gewahrsam. Zudem musste er sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen. Es wird wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

