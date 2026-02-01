PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (93) Sturzbetrunken Verkehrsunfall verursacht

Nürnberg (ots)

Am späten Samstagabend (31.01.2026) fuhr ein Mann in der Nürnberger Südstadt mit seinem Auto in mehrere geparkte Pkw. Eine Alkoholkontrolle ergab einen Wert von über 2 Promille Atemalkohol.

Der 34-Jährige (griechisch) fuhr kurz vor Mitternacht (23:30 Uhr) die Tafelfeldstraße in Richtung Süden. Nach dem Überqueren der Landgrabenstraße folgte er entgegen der Einbahnstraße dem Verlauf der Tafelfeldstraße. Kurz nach der Kreuzung fuhr der Chevrolet einen Pfosten um und krachte im Anschluss in einen geparkten Ford, welcher aufgrund der Wucht des Aufpralls gegen einen Mazda geschoben wurde. Der Unfallfahrer setzte daraufhin zurück, fuhr wieder an und krachte schließlich in einen weiteren geparkten VW.

Der Eigentümer eines der geparkten Fahrzeuge wurde auf das Geschehen aufmerksam, kam hinzu und alarmierte die Polizei. Diese stellte bei dem 34-Jährigen einen Atemalkoholwert von über 2 Promille fest. Er musste die Beamten im Anschluss an die Maßnahmen vor Ort für eine ärztliche Blutentnahme zu einer Dienststelle begleiten.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

