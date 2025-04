Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Einbrecher suchen Vereinsheim heim

In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte bei Rot an der Rot in ein Gebäude ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch fand wohl in den Nachtstunden statt, so die Polizei. An dem Gebäude im Haldenberg war am Dienstag gegen 21 Uhr noch alles in Ordnung. Ein Zeuge stellte dann am darauffolgenden Tag gegen 10 Uhr fest, dass Unbekannte in das Vereinsheim eingebrochen waren. Über eine Nebeneingangstür verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang. Sie brachen eine weitere Zwischentür auf und gelangten so weitere Räume. Dort hebelten sie an zwei Automaten, öffnen konnten sie diese nicht. Auch machten sie sich an einem eingemauerten Wertschrank zu schaffen. An den stabilen Türen scheiterten sie und zogen ohne Beute von dannen. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Ochsenhausen hat die Ermittlungen auf genommen. Spezialisten haben die Spuren gesichert. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07352/202050 entgegen.

++++0836587

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell